Карпачева: вопрос о доставке на "Фаину" воды и еды для экипажа решен

В ходе переговоров об освобождении из пиратского плена экипажа судна “Фаина” решен вопрос о доставке на судно продуктов питания и питьевой воды.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, находясь в Кении с рабочим визитом, Н.КАРПАЧЕВА продолжает переговоры об освобождении экипажа судна «Фаина» из пиратского плена.

Украинский Омбудсман провела много встреч с рядом должностных лиц Кении, среди которых спикер парламента, министр обороны и начальник генерального штаба; а также с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Кении Майклом РАНЕБЕРГЕРОМ; координатором программ развития ООН в Кении Эниасом ЧУМОЮ; представителем Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев с Сомали Гильермо БЕТОККИ.

Учитывая результаты всех переговоров, Уполномоченный по правам человека считает, что переговорный процесс относительно освобождения экипажа «Фаины» вошел в решающую стадию. Учитывая ситуацию в Сомали, где наступил коллапс государства как такового, в переговорном процессе достигнуто согласие относительно подключения совета старейшин племен.

Сегодня состоялось заседание Совета старейшин того сомалийского племени в Хобио, к которому принадлежат пираты, захватившие «Фаину». Хотя 14-18-летние пираты не прислушиваются во всем к старшим, однако они не могут абсолютно игнорировать позицию старейшин.

Посол Сомали в Кении Мохамед Али НУР заверил Н.КАРПАЧЕВУ, что пираты никогда не убивают команду и никогда не захватывают груз. Ни разу такого случая не было.

По результатам активного переговорного процесса, который продолжается в Кении, положительно решен вопрос относительно поставок на судно продуктов питания, в частности, масла, сахара, сухого молока и спагетти, а также питьевой воды, поскольку ничего другого в этой части Сомали приобрести невозможно.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября пираты захватили у берегов Сомали судно «Фаина», в составе экипажа которого – 17 граждан Украины. На борту судна - 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы, которые Украина продала Кении.

Судно находится под наблюдением нескольких американских кораблей, задача которых - не допустить выгрузки оружия на берег.

Пираты, по разным данным, требуют от 8 до 20 млн. долларов выкупа за моряков.