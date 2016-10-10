Посол оценил вероятность ратификации Нидерландами ассоциации Украина-ЕС до саммита в Брюсселе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Как напомнил дипломат, 27 стран-членов Евросоюза уже ратифицировали Соглашение об ассоциации. "Но, к сожалению, в ситуации с одной страной-членом она несколько сложнее", - отметил посол.

"Я не могу сказать, будет ли возможность до 24 ноября решить этот вопрос, но если быть абсолютно открытым и откровенным, я думаю, это очень маловероятно, что Соглашение об ассоциации будет ратифицировано 28 странами-членами до 24 ноября. Это очень маловероятно", - отметил Мингарелли.

Как сообщал УНИАН, в июле 2015 года парламент Нидерландов завершил процедуру ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Однако 6 апреля 2016 года в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Против проголосовал 61% участник референдума, за – более 38%. Явка составила 32,28%.

Сейчас Еврокомиссия и Украина ожидают от правительства Нидерландов предложений относительно дальнейших действий после референдума относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

В то же время 22 сентября премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна может не ратифицировать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС в части внедрения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

При этом глава правительства Нидерландов выразил определенный оптимизм, что Соглашение об ассоциации в части зоны свободной торговли может оставаться в силе и без Нидерландов, распространяясь на другие 27 стран-членов Европейского Союза и Украину.