Следующий Кабмин можно сформировать не раньше апреля

Ряд политологов в рамках проекта аналитического центра “Открытая политика” подвели политические итоги недели.

Анализируя ситуацию, сложившуюся на сегодня в парламенте, президент аналитического центра “Открытая политика” Игорь ЖДАНОВ отметил, что ни 7, ни 14, ни 21 декабря выборов не будет.

“Мы наблюдаем позиционную войну между политическими силами, которая направлена на затягивание выборов. Соответственно, их возможное проведение в конце декабря - начале января пройдет в рамках не нормальной политической конкуренции, а в условиях: “кто себе больше напишет голосов избирателей”. Поэтому, если говорить о стратегических прогнозах, выборы могут состояться либо в конце января, либо в начале февраля следующего года. При этом формирование и начало работы парламента придется где-то на середину марта, а формирование правительства состоится уже в апреле”, - прогнозирует И.ЖДАНОВ.

В связи с этим он констатировал, что кризис в государстве затянется еще как минимум на полгода. “Это повлечет дальнейшую ненормальную работу всех органов государственной власти”, - считает политолог.

В свою очередь, директор Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир ФЕСЕНКО отметил, что политологи сегодня вынуждены комментировать не “политику, а ее отсутствие, в частности, по поводу крайне важных для страны в условиях финансового и экономического кризиса государственных решений”.

“В Верховной Раде сегодня – патовая ситуация, полный ступор, тупик. Заложником и жертвой этого политического противостояния стал пакет антикризисных мероприятий”, - сказал В.ФЕСЕНКО.

При этом, по словам политолога, нынешняя ситуация тактически является более выгодной для БЮТ. “Каждый новый день такого политического “зависания” в Верховной Раде и вокруг избирательного процесса, который никак не начнется, отдаляет дату выборов”, - заметил эксперт.

Как один из возможных вариантов компромисса В.ФЕСЕНКО назвал достижение договоренностей о первоочередном принятии пакета антикризисных действий, доработки бюджета на 2009 год с одновременным перенесением даты выборов на начало 2009 года.

По словам директора Аналитического центра моделирования ситуаций Виталия БАЛЫ, именно в январе-феврале следующего года (на это время, возможно, будут перенесены выборы) государство, население страны наиболее сильно ощутят последствия надвигающегося экономического кризиса.

“Тогда выборы вообще могут не состояться. Ведь при экономической ситуации, которая будет значительно хуже, чем сейчас, не думаю, что кто-то возьмет на себя ответственность втянуть страну в досрочные выборы”, - сказал В.БАЛА.