Депутат ПР: план Тимошенко помешает получению бесплатного жилья

Антикризисные меры правительства, выписанные в законопроекте №3309 «О минимизации влияния мирового финансового кризиса на экономику Украины», внесенном в Верховную Раду 22 октября, лишат граждан возможности получения бесплатного жилья.

Такое мнение корреспонденту УНИАН выразил заместитель председателя Комитета по вопросам строительства, градостроения, жилищно-коммунального хозяйства и регионального развития Александр ПОПОВ (фракция Партии регионов).

По его словам, в Жилищном кодексе, как и в других законах Украины, предусмотрено предоставление бесплатного жилья категориям, которые в этом нуждаются. Например, чернобыльцам, участникам боевых действий и другим льготным категориям.

В законопроекте указывается, что вопросы о предоставлении постоянного жилья (в том числе бесплатного), предусмотренного для отдельных категорий граждан действующим законодательством, решаются путем получения первых взносов на строительство (приобретение) жилья в размере, установленном Кабинетом министров, за счет средств государственного и местных бюджетов для получения ипотечных жилищных кредитов.

А.ПОПОВ пояснил, что определение “предоставление бесплатного жилья” означает, что эта статья распространяется на всю квартирную очередь.

“Это будет означать, что теперь, например, офицер Министерства обороны, чья очередь подошла, или чернобылец, или инвалид сможет получить жилье исключительно при условии, что он будет софинансировать стоимость строительства своего жилья”, - уточнил эксперт.

При этом долю государственного (или муниципального) финансирования будет определять Кабинет министров, а остальную часть оплаты будет вносить население с помощью ипотечного кредитования.

“Это просто исключит возможность получения жилья теми категориями, которые на сегодняшний день, хоть в небольшом объеме, но все-таки его получают. Особенно это касается программ, которые на сегодня хоть как-то финансируются: жилье для военных, чернобыльские программы. Это свернет все эти программы, которые на сегодняшний день есть”, - сказал он.

Эксперт считает, что понятие “предоставление постоянного жилья”, которое в украинском законодательстве не встречается, включает в себя социальное и доступное жилье.

А.ПОПОВ также отметил, что в проекте госбюджета-2009 средства на первый взнос для приобретения жилья отмеченными категориями населения не заложены.

По подсчетам эксперта, если решать вопросы для всех людей, стоящих в очереди на получение жилья, и тех, которые могут претендовать на бесплатное жилье, в госбюджете (местных бюджетах) следует заложить сумму в 100 млрд. долл.

На вопрос, вынесет ли такую сумму бюджет страны, он сказал: “Это утопия”.

А.ПОПОВ считает, что подходы к решению жилищной проблемы могли бы заключаться в расширении программы молодежного кредитования до масштабов страны.

“Молодежное строительство – это хороший пример, как государство может поддерживать и другие категории. Например, строительство доступного жилья. Можно такие льготные кредиты предоставлять не только молодым людям, но и семьям, которые готовы участвовать в таких программах. Можно было бы ее расширить в масштабах страны, и это была бы программа доступного жилья для всех. Но ее нужно было бы в этом году поддержать (выделить 8 млрд. грн. на ее финансирование - УНИАН)”, - пояснил он.

Законопроект №3309 «О минимизации влияния мирового финансового кризиса на экономику Украины», внесенный в ВР Кабмином 22 октября 2008 года, предполагает внесение изменений в заключительные положения Жилищного кодекса Украинской ССР.

Согласно изменениям, до принятия нового Жилищного кодекса предлагается вопросы о предоставлении постоянного жилья (в том числе бесплатного), предусмотренного для отдельных категорий граждан действующим законодательством, решать путем получения первых взносов на строительство (приобретение) жилья в размере, установленном Кабинетом министров, за счет средств государственного и местных бюджетов для получения ипотечных жилищных кредитов.

Такие меры планируется ввести на период до 1 января 2011 года.