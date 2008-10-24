В БЮТ рассказывают сказку про выборы, бабку, внучку и Жучку

Народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО считает, что юристы Президента завели в тупик вопрос о проведении внеочередных парламентских выборов.

Об этом говорится в комментарии В.ПИСАРЕНКО, текст которого передан УНИАН.

«Вопрос о проведении внеочередных выборов заведен юристами Президента в тупик, из которого его не вытянут ни дед, ни бабка, ни внучка, ни Жучка, ни кошка, ни мышка», - сказал В.ПИСАРЕНКО.

По словам политика, сегодня в судах юристы Президента опять будут пытаться доказать правильность действий Виктора ЮЩЕНКА по назначению внеочередных выборов в Украине на 7 декабря 2008 года.

«Секретариат Президента активно «поработал» в период между заседаниями суда. Уволен судья, принявший решение о запрете проводить внеочередные выборы. Против судьи возбуждено уголовное дело. Проведены обыски даже у адвокатов дома, которые защищают судью. Дважды издавался Указ Президента о ликвидации Окружного административного суда (Киева), принимавшего соответствующее решение. Принято решение о ликвидации Киевского апелляционного административного суда, который пересматривает решение суда. Подделано решение несуществующего суда о поддержке Указа Президента №911 о внеочередных выборах», - заявляет В.ПИСАРЕНКО.

По его словам, все решения «по уничтожению судебной власти Секретариатом Президента признаны противоправными и отменены судами».

«Совет судей Украины обратился в Совет Европы по поводу давления на суд во время осуществления правосудия. Мы получили судебный процесс, который условно можно назвать «Народ Украины против Президента Украины», - добавил народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 10 октября Окружной административный суд Киева по иску БЮТ приостановил действие указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов. Суд запретил Центральной избирательной комиссии проводить какие-либо заседания, связанные с организацией внеочередных выборов.

В свою очередь Секретариат Президента обжаловал решение Окружного админсуда в Апелляционном административном суде столицы. Секретариат Президента просит суд отменить постановление, поскольку суд первой инстанции не имел права выносить подобные решения, тем более в обеспечение иска останавливать избирательный процесс

Между тем 17 октября Президент Виктор ЮЩЕНКО своим указом ликвидировал Окружной административный суд Киева. Вместо него В.ЮЩЕНКО создал Центральный и Левобережный окружные административные суды Киева.

Недавно созданный Центральный окружной админсуд Киева, по информации руководителя Службы по представительству в судах Украины интересов Президента Руслана КИРИЛЮКА, 17 октября отменил постановление Окружного админсуда Киева, которым было приостановлено действие указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады VI созыва и назначении внеочередных выборов.

21 октября Киевский апелляционный админсуд перенес на 14.00 24 октября рассмотрение апелляции Секретариата Президента на решение Окружного админсуда, который по иску БЮТ приостановил выполнение указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады VI созыва и назначении досрочных парламентских выборов.