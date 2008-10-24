Ющенко в Стамбуле встретится со Вселенским патриархом

27-28 октября планируется официальный визит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Турецкую Республику.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, по словам заместителя главы Секретариата Президента Украины Андрея ГОНЧАРУКА, во время переговоров Президента Украины с Президентом, премьер-министром и спикером парламента Турции предусматривается обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, региональной и международной безопасности, взаимодействия в межправительственных организациях.

«Актуальность визита обусловливается необходимостью продолжения на высшем уровне диалога с Турцией, которая является одним из ведущих политических и торгово-экономических партнеров Украины в Европе, в частности в регионе Черного моря. Учитывая текущие проблемы безопасности и вызовы, а также развертывание глобального финансового кризиса особое значение приобретает взаимодействие и выработка общих подходов двух стран к этим вопросам», - отметил А.ГОНЧАРУК.

Предусматривается, что в ходе визита будут обсуждены вопросы создания каспийско-черноморско-балтийского транзитного пространства с целью обеспечения надежных и безопасных поставок энергоносителей, укрепления безопасности и развития сотрудничества в регионе Черного моря.

Будет уделено внимание проблематике евроатлантической интеграции Украины и развития отношений Украины и Турции с Европейским Союзом.

По словам заместителя главы Секретариата, в этом контексте, учитывая динамический рост объемов двусторонней торговли, предусматривается обсуждение возможной дальнейшей либерализации свободной торговли и заключение в перспективе соответствующего соглашения.

А.ГОНЧАРУК также добавил, что будет уделено внимание развитию культурно-гуманитарного сотрудничества и содействия межчеловеческим контактам.

В ходе визита Президент Украины встретится также с руководителями нескольких ведущих финансово-промышленных групп и холдингов Турции, которые планируют расширить свою деятельность в Украине.

В рамках официального визита также планируется посещение В.ЮЩЕНКО Стамбула, где с участием Вселенского патриарха, дипломатов и общественности состоится презентация серебряной памятной монеты и плакетки «В честь визита в Украину Вселенского патриарха ВАРФОЛОМЕЯ I».

Программой визита кроме того предусмотрена встреча В.ЮЩЕНКО с ВАРФОЛОМЕЕМ I, во время которой будут обсуждены актуальные проблемы мирового православия и дальнейшее сотрудничество со Вселенским патриархатом.