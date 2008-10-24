Эксперты о Яценюке, Самообороне, электоральном ходе и команде "фас"

Эксперты считают заявление “Народной самообороны” об отставке Арсения ЯЦЕНЮКА с должности председателя Верховной Рады Украины электоральным ходом.

Об этом идет речь в переданном в УНИАН экспертном опросе, который провел Киевский институт проблем управления имени Горшенина, относительно заявления депутатской группы «Народная самооборона» о необходимости немедленной отставки спикера.

Президент Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ высказал мнение, что «Народная самооборона” уже включилась в предвыборную игру, “и, учитывая то, что А.ЯЦЕНЮК является едва ли не самой главной имиджевой ставкой будущего блока ЮЩЕНКО, а “Народная самооборона” уже является фактически частью политического проекта Юлии ТИМОШЕНКО, то здесь я вижу лишь удары по будущему блоку ЮЩЕНКО”. По его словам, сегодня, когда все готовятся к выборам, и вопрос стоит лишь, при каких обстоятельствах и в какой срок они состоятся, отставка А.ЯЦЕНЮКА выглядит маловероятной как процедура. А.ЕРМОЛАЕВ заметил, что руководство Верховной Рады сформировано, коалиционные переговоры остались в прошлом, и никто всерьез не будет заниматься переформатированием руководящих органов парламента. “А вот заявить о недоверии Арсению ЯЦЕНЮКУ с точки зрения политических ориентиров – это электоральный ход. Здесь пикантность ситуации заключается в том, что такого уровня споров между бывшими первыми номерами одного блока вспомнить просто невозможно. Это уже становится плохой традицией Украины, когда люди, которые вчера обнимались на предвыборных фото на биллбордах, сейчас сводят счеты на глазах своих избирателей», - отметил политолог.

Президент Аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ заметил, что есть реальный политический конфликт внутри НУ-НС, который усиливается. “Спикер ориентируется больше на Президента, а «Народная самооборона» вышла из политической команды В.ЮЩЕНКО”, - сказал он. По мнению политолога, непосредственно же это заявление вызвано тем, что председатель Верховной Рады пытался “втиснуть на голосование” вместе и законопроекты об изменениях к бюджету относительно финансирования выборов, и антикризисное законодательство. “Такой шаг и вызвал такую острую реакцию. По моему мнению, этот конфликт будет и дальше обостряться, но вряд ли будет решен этим составом парламента”, - подчеркнул И.ЖДАНОВ. Он прогнозирует, что вопрос о смене спикера вряд ли будет сейчас поставлен на голосование, поскольку депутаты и так не могут принять ни одного решения. “Мы будем свидетелями постоянного и публичного политического конфликта, будем видеть еще не одни претензии БЮТ или благосклонных к БЮТ депутатов к Арсению ЯЦЕНЮКА», - считает он.

Директор Киевского Института проблем управления имени Горшенина Кость БОНДАРЕНКО высказал мнение, что заявление «Народной самообороны» носит комплексный характер. “Не только в том понимании, что воспроизводит психологические комплексы этой маленькой, но шумной политической группки, но и потому, что состоит из нескольких частей. Во-первых, стиль заявления – а ля Ярослав Галан («Плюю на Папу») – это попытка поставить окончательную точку в отношениях с «Нашей Украиной» и продемонстрировать, что отныне «Народную самооборону» с президентским лагерем ничего не объединяет”, - заметил политолог. Во-вторых, по его словам, очевидно то, что «Народная самооборона» превращается в “инструмент влияния Ю.ТИМОШЕНКО относительно своих оппонентов”. К.БОНДАРЕНКО обратил внимание на то, что не случайно заявление появилось именно на фоне недоразумений в отношениях между спикером и премьером.

Также, политолог считает, что заявление свидетельствует о кризисе самой «Народной самообороны»: “поскольку конструктива документ не содержит, не вносит конкретные предложения, а содержит лишь набор ругательных слов и эпитетов. Думаю, на фоне заявлений лидера Самообороны Юрия ЛУЦЕНКО, который еще неделю назад говорил о желании создать общую политическую силу с Арсением ЯЦЕНЮКОМ, это заявление выглядит как банальная непоследовательность, очень характерная для «Народной самообороны».

Директор Лаборатории политического анализа Ефим БАЛЛО заметил, что у него создается впечатление от этого заявления, что “ребятам из «Самообороны» дали команду «фас», и они рады стараться”.

Политолога удивила последняя часть этого заявления: «мы обращаемся ко всем депутатам сделать правильный выбор и избрать достойную этой должности кандидатуру: опытного, авторитетного и самодостаточного политика, который сможет консолидировать все парламентские фракции ради плодотворной и конструктивной работы Верховной Рады». Е.БАЛЛО рискнул предположить, что члены Самообороны считают самодостаточными политиками, которые смогут консолидировать парламентские фракции, либо представителя НС Давида ЖВАНИЮ, либо представителя БЮТ Андрея ПОРТНОВА.