Янукович берет под крыло Медведчука?

В ближайшее время в Партию регионов (ПР) могут влиться сразу несколько политических сил: Партия промышленников и предпринимателей (ПППУ), партия "Вече" и Социал-демократическая партия (объединенная) (СДПУ(о)).

Об этом сообщает сегодня издание “Коммерсант-Украина” со ссылкой на источник в руководстве ПР.

«Объединительный процесс с ПППУ и "Вече" находится на стадии завершения, после чего их представители будут приняты в Партию регионов», – сообщил газете один из заместителей главы фракции ПР, пожелавший остаться неназванным.

Член политсовета ПППУ Лев ГНАТЕНКО вчера рассказал изданию, что в партии действительно сложилась критическая ситуация, но вопрос о слиянии с ПР пока не обсуждался, хотя он и не исключает такого варианта развития событий. Он также сообщил, что уже в пятницу руководство ПППУ проведет "рабочую встречу" с главами оставшихся областных организаций, на которой и будет принято решение "о дальнейшем существовании партии".

Что касается партии "Вече", то, по словам ее бывшего члена, позднее вступившего в Партию регионов, народного депутата фракции ПР Ирины ГОРИНОЙ, вопрос о слиянии находится на стадии обсуждения.

“У "Вече" около трехсот депутатов в местных советах, и практически везде они сотрудничают с Партией регионов. Поэтому мы пока думаем, целесообразно ли это делать, или же сегодняшнее сотрудничество принесет больше пользы?” – отметила И.ГОРИНА.

Вчера газете также стало известно, что в последние дни велись активные переговоры о формате участия в выборах с СДПУ(о). По словам источников в Партии регионов, с СДПУ(о), в отличие от ПППУ и "Вече", идут более конкретные переговоры.

“Мы им (СДПУ(о)) выдвинули два требования: прежде всего отказаться от поддержки Юлии ТИМОШЕНКО, а также заявить о самороспуске с последующим вступлением членов СДПУ(о) в ряды Партии регионов”,– рассказал изданию источник в ПР.

Взамен, как утверждает один из заместителей главы фракции ПР, эсдекам гарантируются два места в проходной части избирательного списка Партии регионов.

Как стало известно “Коммерсанту”, эти места намерены занять бывший глава администрации президента Леонида КУЧМЫ Виктор МЕДВЕДЧУК и председатель СДПУ(о) Юрий ЗАГОРОДНИЙ. По словам источника, вопрос о внесении эсдеков в избирательный список ПР уже решен. Вчера Ю.ЗАГОРОДНИЙ не опроверг, но и не подтвердил газете эту информацию.

Как сообщал УНИАН, вчера лидер Партии Регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил на пресс-конференции в Симферополе, что его партия ведет переговоры о включении в свои ряды нескольких партий.