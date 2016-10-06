Порошенко уволил посла Украины в Ираке

01:33, 06 октября 2016
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко освободил Анатолия Маринца от должности Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Республике Ирак.

president.gov.ua

Текст соответствующего указа обнародован на сайте главы государства.

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Как сообщал УНИАН, Маринец был назначен послом Украины в Ираке 28 декабря 2012 года.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Петр Порошенко принял верительные грамоты у послов ряда иностранных государств и от нового главы делегации ЕС.

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