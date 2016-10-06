Порошенко уволил посла Украины в Ираке

Текст соответствующего указа обнародован на сайте главы государства.

Читайте такжеПорошенко анонсировал масштабную ротацию послов

Как сообщал УНИАН, Маринец был назначен послом Украины в Ираке 28 декабря 2012 года.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Петр Порошенко принял верительные грамоты у послов ряда иностранных государств и от нового главы делегации ЕС.