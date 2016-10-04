НАЗК: доступ к Реестру деклараций восстановлен

«Государственным предприятием "Украинские специальные системы", на технологической площадке которого находится аппаратный комплекс Реестра, возобновлено электроснабжение, сбои в котором сегодня днем повлекли ограничение к его доступу», - подчеркнули в ведомстве.

Читайте такжеНАПК: в системе е-декларирования уже зарегистрировано 816 пользователей и подано 118 деклараций

В НАПК заверили, что в настоящее время система е-декларирования работает. При этом функциональные и информационно-технические критерии по заполнению, подаче, хранению и защите деклараций функционируют, поисковые функции ресурса доступны.

Отмечается, что по состоянию на 4 октября в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, насчитывается 2800 деклараций. Из них: 1912 деклараций - это ежегодные декларации за 2015 год; 110 деклараций - сообщения об изменениях в имущественном состоянии субъекта декларирования; 678 - декларации субъекта декларирования перед увольнением; 54 - декларации, представленные субъектами декларирования кандидатами на должность; 46 деклараций, представленные декларантом после увольнения.