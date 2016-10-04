НАЗК: доступ к Реестру деклараций восстановлен

22:16, 04 октября 2016
Политика
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) сообщает о возобновлении доступа в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

фото УНІАН

«Государственным предприятием "Украинские специальные системы", на технологической площадке которого находится аппаратный комплекс Реестра, возобновлено электроснабжение, сбои в котором сегодня днем повлекли ограничение к его доступу», - подчеркнули в ведомстве.

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В НАПК заверили, что в настоящее время система е-декларирования работает. При этом функциональные и информационно-технические критерии по заполнению, подаче, хранению и защите деклараций функционируют, поисковые функции ресурса доступны.

Отмечается, что по состоянию на 4 октября в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, насчитывается 2800 деклараций. Из них: 1912 деклараций - это ежегодные декларации за 2015 год; 110 деклараций - сообщения об изменениях в имущественном состоянии субъекта декларирования; 678 - декларации субъекта декларирования перед увольнением; 54 - декларации, представленные субъектами декларирования кандидатами на должность; 46 деклараций, представленные декларантом после увольнения.

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