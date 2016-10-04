В ВР зарегистрировали обращение к парламентам ЕС, США, Канады, ОБСЕ относительно задержания украинских журналистов в РФ

"Сегодня, мы вместе с коллегами народными депутатами, зарегистрировали проект обращения к СЕ, ПАСЕ и ОБСЕ в котором призываем украинский парламент, обратиться к парламентам государств-членов Европейского Союза, США, Канады и Японии, Европейскому парламенту, действующему председателю ОБСЕ, главе МИД ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру, представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуне Миятович с призывом консолидировать усилия по соблюдению прав украинских журналистов Романа Сущенко и Николая Семены, в отношении которых в РФ возбуждены уголовные дела якобы за шпионскую деятельность, а также осудить действия России", - сообщила Фриз.

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"30-го сентября российские спецслужбы задержали украинского журналиста Романа Сущенко. Однако лишь в воскресенье, 2 октября, вечером российские СМИ написали, что журналист находится в СИЗО "Лефортово" и его вроде бы обвиняют в шпионаже. Понятно, что российские СМИ и их сателлиты в информполе сразу начали отрабатывать версию о том, что Роман является" полковником ГРУ”. Очередная попытка легализовать эту наспех сфабрикованную легенду спецслужб Кремля", - подчеркнула народный депутат.