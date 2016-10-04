"Это смертельно опасно": российский оппозиционер Курносова объяснила, почему украинцам не стоит ездить в РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на пресс-конференции в Киеве.

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«По поводу истории с задержанием украинского журналиста Романа Сущенко. Мы уже привыкли к тому, что «путинская» Россия никаким правилам не соответствует. Но его (Сущенко – УНИАН) нашли практически случайно. Зоя Светова из Общественной наблюдательной комиссии Москвы ходила по изоляторам и в карантине изолятора «Лефортово» нашла украинского журналиста. То есть, если бы они туда не зашли, то его бы вообще не нашли», - отметила Курносова.

«Россия подписала договоры, которые гласят, что при любом задержании иностранного гражданина консульские и посольские отделы должны быть проинформированы незамедлительно, и любой иностранный гражданин, даже в такой стране как Россия, имеет право на консульскую помощь с момента своего задержания. Здесь этого не было сделано», - подчеркнула Курносова.

«Роман учился еще в советское время в военном училище, и я не исключаю, что ему позвонил какой-нибудь однокурсник, он поехал в Москву, зачем-то решил с ним встретиться, а этот однокурсник служит сейчас в российской армии… Я думаю, что сейчас развернута целая кампания: обзванивают и пишут украинским журналистам и зазывают в Россию. Я обращаюсь ко всем гражданам Украины журналистам и не только: не езжайте в Россию с частными визитами, это смертельно опасно для вас», - заявила Курносова.

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«Если вы туда должны поехать по рабочей необходимости – это обязательно должна быть командировка, ваше руководство должно знать, что вы туда едете, консульский отдел должен знать, что вы туда едете. Если вы журналист – лучше запросите аккредитацию в МИДе, это единственное, что может хоть как-то вас подстраховать от таких жутких историй, как то, что произошло с Романом Сущенко», - предостерегла российский политик

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ 30 сентября задержали в Москве корреспондента агентства "Укринформ" Сущенко, объявив его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения, представляющие государственную тайну, о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации". Против Сущенко возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж", ведется следствие.

В Министерстве обороны Украины заявили, что Сущенко не имеет отношения к ведомству.

Адвокат Марк Фейгин 3 октября сообщил, что защита обжаловала решение суда об аресте Сущенко. Сегодня, 4 октября Фейгин подал еще одно ходатайство в следственный орган ФСБ РФ о его допуске к материалам дела.