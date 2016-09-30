Геращенко рассказала, почему Медведчук попал в группу по освобождению заложников

Об этом рассказала первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко в интервью Цензор.НЕТ.

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"В ноябре 2015 года Службой безопасности Украины была создана специальная группа по освобождению. СБУ исходила из того, что украинская сторона должна использовать все возможности для того, чтобы вытащить наших людей; стало быть, в нее должны войти люди, имеющие возможность войти в диалог с той стороной. Под другой стороной я подразумеваю и Российскую Федерацию, и представителей так называемой власти оккупированных территорий", - заявила Геращенко.

По ее словам, именно Медведчук ведет диалог с другой стороной.

"В гуманитарную подгруппу Медведчук также был делегирован, и главная его миссия – освобождение заложников. Да, он имеет контакт с другой стороной – и это важно для того, чтобы вытаскивать заложников", - отметила первый заместитель председателя Верховной Рады.

Геращенко подчеркнула, что у нее Медведчуком идеологически разные взгляды на очень многие вещи, однако в гуманитарной группе работа ведется исключительно по вопросам освобождения пленных.

"А что касается В. Медведчука, то он ведет переговоры с другой стороной. В телефонных переговорах с Президентом Украины Путин говорит: "Да, эти досье надо передать г-ну Медведчуку, и он продолжит эту работу". И он вел эти переговоры", - добавила Геращенко.

По ее словам, в ходе встреч представители не поднимаю темы "Украина-ЕС", "Украина-НАТО", "Украина-Россия", работая исключительно над освобождением заложников.