Кремль: Освобождение Сенцова и Кольченко обсуждается, решение - за Путиным

Об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН, возможны ли подвижки в вопросе обмена Сенцова и Кольченко.

«Контакты, безусловно, осуществляются. Вы знаете, что весьма активно работает представитель Украины по гуманитарным вопросам в Минской группе Медведчук. Поэтому разговор идет по различным кандидатурам. В данном случае в этом направлении совместная работа наверняка будет продолжаться», - сказал Песков.

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При этом он подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть от Путина.

Напомним, украинского режиссера Сенцова и активиста Кольченко задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организацию терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

25 августа 2015 года суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Сенцову и Кольченко, приговорив их к 20 и 10 годам заключения в колонии строгого режима, соответственно.

В России правозащитный центр «Мемориал» назвал Сенцова и Кольченко политзаключенными.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 15 июня, политзаключенные Геннадий Афанасьев и Юрий Солошенко вернулись в Украину в ходе обмена на одесских сепаратистов Елену Глищинскую и Виталия Диденко.