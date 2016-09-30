Порошенко на похоронах Переса: Мы прощаемся с добрым другом Украины

Порошенко выразил соболезнования израильскому народу в связи со смертью выдающегося израильского государственного деятеля, сообщает пресс-служба президента.

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"Мы прощаемся с добрым другом Украины. Шимон Перес - выдающаяся фигура в глобальном масштабе, ведь он всегда прилагал максимальные усилия для поддержания мира и ставил принципы чести и уважения человеческого достоинства превыше всего! Поэтому это потеря не только Израиля, но и всего мира", - сказал Порошенко.

Провести Переса в последний путь приехали политики из более чем 70 стран.

Один из отцов-основателів Израиля Перес умер в ночь на 28 сентября на 94-м году жизни.