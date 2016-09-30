Порошенко на похоронах Переса: Мы прощаемся с добрым другом Украины
11:30, 30 сентября 2016Политика
5369 0
Президент Украины Петр Порошенко в Иерусалиме принял участие в официальной церемонии прощания с лауреатом Нобелевской премии мира, президентом Израиля (2007-2014 гг) Шимоном Пересом.
Порошенко на церемонии прощания с Пересом / REUTERS
Порошенко выразил соболезнования израильскому народу в связи со смертью выдающегося израильского государственного деятеля, сообщает пресс-служба президента.
Читайте такжеПри жизни Шимон Перес завещал свои органы больным
"Мы прощаемся с добрым другом Украины. Шимон Перес - выдающаяся фигура в глобальном масштабе, ведь он всегда прилагал максимальные усилия для поддержания мира и ставил принципы чести и уважения человеческого достоинства превыше всего! Поэтому это потеря не только Израиля, но и всего мира", - сказал Порошенко.
Провести Переса в последний путь приехали политики из более чем 70 стран.
Один из отцов-основателів Израиля Перес умер в ночь на 28 сентября на 94-м году жизни.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter