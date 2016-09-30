В Иерусалиме прощаются с экс-президентом Израиля Пересом, на церемонии присутствует Порошенко (фото)

Как сообщается на официальном сайте главы Украинского государства, Порошенко выразил соболезнования руководству Государства Израиль, родным умершего и израильскому народу "в связи с большой потерей одного из основателей Государства Израиль, выдающегося израильского государственного деятеля, который посвятил всю свою жизнь служению своей стране".

Отмечается, что в траурной церемонии также примут участие главы государств и правительств многих государств мира, большое количество иностранных политиков и государственных деятелей. Всего ожидается участие свыше 100 делегаций из разных стран мира.

Согласно сообщению, в церемонии прощания с Пересом запланировано участие президента США Барака Обамы и государственного секретаря США Джона Керри, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, премьер-министра Австралии Малькольма Теренболя, премьер-министра Италии Маттео Ренци, премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, президента ФРГ Йоахима Гаука, президента Франции Франсуа Олланда, президента Румынии Клауса Йоханиса, генерального секретаря ООН Пан Ги Муна и других официальных лиц.

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"Также подтвердила свое участие в траурной церемонии делегация из Великобритании во главе с принцем Чарлзем с супругой", - говорится в сообщении.

Бывшего президента Израиля похоронят на горе им. Теодора Герцля в городе Иерусалим. На этой горе расположен главный национальный мемориал Израиля, куда входит главное национальное кладбище страны, на котором хоронят лидеров Израиля и людей, отдали за него свои жизни.

Как сообщал УНИАН, Перес умер в ночь на 28 сентября на 94-м году жизни.