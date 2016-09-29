Аваков обещает сегодня передать НАБУ оригиналы "черной бухгалтерии" Партии регионов

16:13, 29 сентября 2016
Политика
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет о передаче сегодня Национальному антикоррупционному бюро Украины оригиналов документов так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов, обнаруженных МВД.

Аваков заявляє про передачу НАБУ кількох аркушів оригіналів

Об этом министр сообщил в Facebook.

"Сегодня передаем НАБУ обнаруженные МВД несколько листов оригиналов "черной бухгартерии" Партии регионов. Важно дожимать и вычищать политическую грязь!" - написал Аваков.

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Как сообщал УНИАН, 30 мая НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака. По его словам, он передал в НАБУ документы, которые подтверждают незаконные выплаты Партией регионов наличных средств на сумму почти 2 млрд долларов бывшим и нынешним чиновникам.

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