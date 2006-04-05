Янукович занял позицию Тимошенко?

Партия регионов требует права назначать своего представителя на пост премьер-министра в коалиционном правительстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в тексте проекта коалиционного соглашения Партии регионов.

Кроме этого, Партия регионов требует для своих представителей должности первого вице-премьер-министра, ответственного за экономический блок правительства, и вице-премьер-министра по вопросам топливно-энергетического комплекса.

“Политическая сила – участник коалиции, которая получила наибольшую поддержку избирателей на выборах 26 марта 2006 года, получает должности премьер-министра, первого вице-премьер-министра, ответственного за экономический блок правительства, и вице-премьер-министра по вопросам ТЭК, руководство в министерствах и ведомствах, деятельность которых имеет бюджетообразующее и системообразующее для социально-экономической сферы значение и обеспечивает реализацию “Стратегии экономического развития Украины”, которая составляет концептуальную базу этого Соглашения”, – говорится в проекте коалиционного соглашения.

Другие должности в составе правительства распределяются пропорционально доле в коалиции ее участников. При этом приемлемое отступление от принципа пропорциональности в случае, если участники коалиции соглашаются, что профессиональные качества определенного кандидата на определенную должность преобладают над необходимостью соблюдения принципа пропорциональности.

Коалиция депутатских фракций также должна предложить Президенту Украины, до окончательного воплощения конституционной реформы относительно системы местных органов власти, назначить на должности председателей областных, городских и районных государственных администраций профессионалов-представителей тех политических сил, которые получили наибольшую поддержку избирателей на определенной территории.