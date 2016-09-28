Луценко инициирует сокращение процедуры снятия депутатской неприкосновенности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на совместной пресс-конференции с руководством МВД и Нацполиции.

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«Я буду просить помощи депутатов в корректировке порядка представления на снятие депутатской неприкосновенности с определенного народного депутата. Хочу просить, чтобы уменьшились сроки рассмотрения такого представления... Хотел бы, чтобы они были более сжатыми», - заявил он.

«Второе – после внесения официального представления на снятие депутатской неприкосновенности спикеру ВР, у соответствующего депутата должно прекращаться действие его загранпаспортов. Это не является гарантией, что человек не сбежит, но такая вероятность уменьшается достаточно сильно», - добавил Луценко.