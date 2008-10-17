Печерский суд возглавляет тот, кого назначил Ющенко?

Министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК заявляет, что указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о назначении Владимира КОЛЕСНИЧЕНКО председателем Печерского районного суда города Киева имеет юридическую силу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ОНИЩУК заявил сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Оценки права Совета судей Украины назначать и заменять судей являются чрезвычайно дискуссионными. Единственный способ выйти на понятный, качественный и четкий алгоритм в решении этих вопросов - это принять соответствующий закон в парламенте. Мы исходим из того, что на сегодня указ главы государства не является отмененным в части назначения судьи КОЛЕСНИЧЕНКО. А компетенция Совета судей по этому вопросу сегодня подвергается сомнению многими юристами», - сказал Н.ОНИЩУК.

Министр подчеркнул, что на сегодняшний день в Украине не существует закона, который регулирует порядок назначения судей на административные должности и их увольнение.

«Хорошо известно, что эту функцию на себя принял Совет судей во время прошлогодних событий политического противостояния и в связи с решением Конституционного Суда, которое признало эту функцию Президента неконституционной. К сожалению, не обращая внимания на рекомендацию Конституционного Суда о том, что эти отношения должны быть урегулированы законом – ничего этого не произошло», - пояснил Н.ОНИЩУК.

Как сообщалось, согласно указам Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО от 15 октября, Инна ОТРОШ была освобождена от должности председателя Печерского районного суда Киева, а В.КОЛЕСНИЧЕНКО восстановлен в этой должности.

Вместе с тем сегодня, 17 октября, Совет судей переназначил И.ОТРОШ председателем Печерского райсуда.

Как объяснял, в частности, советник премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, бывший член Высшего совета юстиции Александр ЗАДОРОЖНИЙ, на сегодня председателей судов назначает Совет судей.

При этом он сослался на решение КС от 16 мая 2007 года о признании неконституционным положения части пятой статьи 20 Закона Украины "О судоустройстве Украины", в соответствии с которым председатель суда, заместитель председателя суда назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Украины. После этого было принято постановление Верховной Рады Украины “О временном порядке назначения судей на административные должности и освобождения от этих должностей”, где это поручалось Высшему совету юстиции. Однако это постановление было обжаловано, и суд остановил его действие, отметил А.ЗАДОРОЖНИЙ.

Поэтому, по его словам, Совет судей до окончательного урегулирования этого вопроса установил порядок назначения судей на административные должности в судах общей юрисдикции и освобождения от этих должностей, согласно которому он сам назначает судей на эти должности.