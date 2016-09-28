СМИ: из-за смерти Переса президент Израиля прерывает визит в Украину

Об этом сообщает "112 Украина".

По данным СМИ, уже сегодня Ривлин вернется в Израиль.

Читайте такжеУкраина стала проводником демократических ценностей - президент Израиля

Президент Израиля прибыл в Украину 27 сентября, чтобы принять участие в мероприятиях к 75-ой годовщине трагедии Бабьего Яра. Он встретился с президентом Петром Порошенко и выступил в Раде. В частности, он заявил о двух преступлениях в Бабьем Яру: само убийство и уничтожение людей, а второй - сокрытие и уничтожение памяти. Ривлин подчеркнул необходимость признания антисемитизма и недопустимости прославления антисемитов.

Как сообщал УНИАН, один из отцов-основателей Израиля Шимон Перес скончался в возрасте 93 лет.