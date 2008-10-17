Ющенко заявил, что он - категорический оптимист, и ему важен диалог

Президент Виктор ЮЩЕНКО убежден, что консолидированный план антикризисных действий стабилизирует финансовую ситуацию в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал сегодня во время встречи с представителями миссии Международного валютного фонда.

В.ЮЩЕНКО отметил, что украинская экономика уже переживала кризисные периоды, однако ей удавалось их преодолеть.

«Сейчас ситуация на внешнем и на внутреннем рынке не простая, но я категорический оптимист и убежден: если мы разработаем системные шаги, то найдем правильный ответ для вкладчиков, бизнеса, финансовой системы», - подчеркнул Президент.

Он информировал о консолидированном плане антикризисных действий, которые разрабатывают украинские институты, наделенные полномочиями относительно экономической и финансовой политики. Президент заявил, что ждет поддержки этих мероприятий как в политических кругах, так и со стороны МВФ и других международных финансовых институтов.

«Нам сейчас очень важен диалог», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Во встрече приняли участие председатель миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ, заместитель председателя миссии Марк ФЛАНАГАН и председатель постоянного представительства МВФ в Украине Балаж ХОРВАТ. С украинской стороны участниками встречи были министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК, председатель Национального банка Владимир СТЕЛЬМАХ, первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК и заместитель главы Секретариата Андрей ГОНЧАРУК.