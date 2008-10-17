Корвет для украинских ВМС помогут строить европейские компании

В создании украинского военного корабля класса “корвет” примут участие ведущие французские, немецкие, итальянские и голландские компании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра промышленной политики Украины Виталий НЕМИЛОСТИВЫЙ во время круглого стола “Украина – НАТО: потенциал сотрудничества в сфере ОПК”.

“К созданию украинского военного корабля класса “корвет” будут привлекаться ведущие французские, немецкие, итальянские и голландские компании. Пока продолжается работа по изучению этого вопроса. Ведь это довольно сложный, наукоемкий и финансово затратный проект”, - сказал В.НЕМИЛОСТИВЫЙ.

При этом он отметил, что экономическое обоснование проекта можно рассматривать по двум аспектам. “Если речь будет идти об удовлетворении определенных потребностей только отечественных Военно-Морских сил, то, возможно, это будет очень амбициозный проект. Если же другие страны также выразят желание закупить этот корабль, то это будет иметь другие экономические последствия”, - сказал заместитель министра.

Как сообщал УНИАН, в июле 2008 года командующий Военно-Морскими силами ВС Украины адмирал Игорь ТЕНЮХ сообщил, что работы по созданию эскизного проекта корабля типа “корвет” проходят согласно графику.

В свою очередь, председатель Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что реализация проекта “корвет” может объединить предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины.

По его словам, сегодня к кооперации по разработке и производству корабля класса “корвет” привлечено 50 предприятий ОПК, которые расположены в Киеве, Харькове, Львове, Донецке, Запорожье, Черкассах, Севастополе, Симферополе и Одессе. А.ГРИЦЕНКО отметил, что, по предварительным оценками, отечественные предприятия приблизительно на 60% способны обеспечить выполнение работ по строительству корабля типа “корвет”. Он также отметил, что строительство “корвета” является критически важной задачей для ВМС Украины, поскольку именно этот класс корабля определен основным для украинского военного флота.