Глава Житомирского облсовета Лабунская подала в отставку
19:27, 26 сентября 2016Политика
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Депутаты облсовета большинством голосов прекратили полномочия Лабунской.
В повестку дня внесены вопросы избрания нового председателя Житомирского областного совета / Facebook/Анжеліка Лабунська
Как передает корреспондент УНИАН, Анжелика Лабунская сегодня на внеочередной сессии облсовета обнародовала заявление о своей отставке.
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После этого депутаты облсовета большинством голосов прекратили полномочия Лабунской.
Сейчас на сессии в повестку дня внесены вопросы избрания нового председателя Житомирского областного совета.
Сессия, которая началась в 16 часов, продолжается.
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