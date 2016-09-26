Глава Житомирского облсовета Лабунская подала в отставку

Как передает корреспондент УНИАН, Анжелика Лабунская сегодня на внеочередной сессии облсовета обнародовала заявление о своей отставке.

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После этого депутаты облсовета большинством голосов прекратили полномочия Лабунской.

Сейчас на сессии в повестку дня внесены вопросы избрания нового председателя Житомирского областного совета.

Сессия, которая началась в 16 часов, продолжается.