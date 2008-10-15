Конституционность указа Ющенко надо бы проверить в КС - Богатырева

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА считает, что Конституционный Суд должен рассмотреть вопрос относительно конституционности указа Президента о роспуске Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на совместной с руководителем Бюро национальной безопасности Польши Владиславом СТАСЯКОМ пресс-конференции в Киеве.

По словам Р.БОГАТЫРЕВОЙ, КС имеет все основания для рассмотрения этого вопроса. По мнению секретаря СНБО, это даст возможность вернуть политический процесс в законное конституционное русло.

Отвечая на вопрос журналистов, какие есть у Президента и СНБО инструменты для того, чтобы правительство выполнило решение СНБО о финансировании досрочных выборов, Р.БОГАТЫРЕВА сказала, что Президент проведет консультации на этот счет с политическими силами.

Она отметила, что единственное, что можно сказать сейчас, это то, что «выборы назначены, указ (о проведении досрочных выборов) идеально соответствует Конституции». Р.БОГАТЫРЕВА подчеркнула, что подвергнуть выборы сомнению никому не удастся. По словам секретаря СНБО, ей не хотелось бы вести по этому вопросу юридический спор «кто кому Рабинович».

Р.БОГАТЫРЕВА подчеркнула, что решение на этот счет мог бы принять КС. По ее мнению, это целесообразно, поскольку сейчас одна из политических сил оказывает серьезное давление на судебную ветвь власти.