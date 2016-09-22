"Оппоблоковец" Скорик ответил Луценко, который хочет лишить его неприкосновенности

Об этом он сказал в комментарии УНИАН, комментируя заявление генпрокурора Украины Юрия Луценко о намерении внести в парламент представление о снятии неприкосновенности со Скорика.

Депутат отметил, что ему сложно комментировать это заявление. «Мне не в чем оправдываться. Я ничего незаконного не совершал», - сказал парламентарий и добавил, что «убегать» не собирается.

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В том случае, добавил Скорик, если Луценко все же подаст представление на снятие с него неприкосновенности, то депутат будет использовать возможность «публичной защиты, не для своего оправдания, потому что я не представляю, в чем меня можно обвинить, а для обвинения этого режима в том, что он сделал со страной, утопив страну в крови и нищете».

Как сообщал УНИАН, сегодня генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что намерен на следующей неделе внести в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Николая Скорика.