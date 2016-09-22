Реформа полиции не белая и не пушистая, но она реальная – Аваков

Реформа полиции не может пройти быстро и без ошибок. Об этом во время брифинга в Северодонецке заявил глава МВД Арсен Аваков, передает "112 Украина".

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"Мы меняем полицию, меняем от старой постянуковической, постсоветской милиции к новой форме. Это не может пройти быстро. Это не может пройти без ошибок. Но я, перефразируя Вацлава Гавела и скажу, что лучше 5 лет изменений с ошибками, чем 50 лет стагнации. Такова наша реформа. Она не белая и пушистая с ангельскими крылышками. Она реальная и мы ее делаем", - заявил Аваков.

Как сообщалось, глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе прогнозирует, что по результатам переаттестации около 9% сотрудников органов внутренних дел будут уволены.

Говоря о проблемах полиции, Деканоидзе подчеркнула, что Национальная полиция была создана всего лишь год назад, а полностью реформировать систему МВД за такой срок (полиция появилась 2 июля 2015 года - УНИАН) невозможно в условиях отсутствия необходимых средств и кадрового голода.