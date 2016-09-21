Деканоидзе о работе полиции: "У нас кадровый голод, некому управлять"

Об этом на заседании профильного комитета Верховной Рады заявила руководитель Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе, сообщает Эспрессо.TV.

"Очищение полиции нужно, у нас нет другого выхода. Еще одна проблема Нацполиции - это кадровый голод, у нас нет профессионалов, и никто не думал об этом десятилетиями, некому управлять. Это очень серьезная проблема", - заявила она.

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Как сообщал УНИАН, генпрокурор Украины Луценко раскритиковал работу полиции.

По его словам, с начала года в Украине зарегистрировано 410 тысяч уголовных правонарушений, что на 25% больше, чем в прошлом году.