Деканоидзе о работе полиции: "У нас кадровый голод, некому управлять"
17:50, 21 сентября 2016Политика
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Одна из проблем новообразованной Национальной полиции - это кадровый голод и отсутствие профессионалов.
REUTERS
Об этом на заседании профильного комитета Верховной Рады заявила руководитель Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе, сообщает Эспрессо.TV.
"Очищение полиции нужно, у нас нет другого выхода. Еще одна проблема Нацполиции - это кадровый голод, у нас нет профессионалов, и никто не думал об этом десятилетиями, некому управлять. Это очень серьезная проблема", - заявила она.
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Как сообщал УНИАН, генпрокурор Украины Луценко раскритиковал работу полиции.
По его словам, с начала года в Украине зарегистрировано 410 тысяч уголовных правонарушений, что на 25% больше, чем в прошлом году.
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