Яценюк успокоил банки: он не забрал ни копейки

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК утверждает, что не закрыл досрочно ни один из своих банковских депозитов в связи с экономическим кризисом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР заявил сегодня в интервью журналистам.

Он отметил, что нынешние его действия адекватны его же действиям в 2004 году, когда он был исполняющим обязанности председателя НБУ. «Ни одной гривни и ни одного доллара со своего депозита я не снял. Этим я показываю всей банковской системе, что если я спокоен, то они должны быть спокойны в два раза больше. И сегодня я делаю то же», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что на данный момент в этом вопросе все зависит от согласованных действий правительства и центрального банка. «Так что я ничего не снимаю. Все, кстати, депозиты задекларированы, и вы должны опять увидеть их в декларации», - сказал он.