Сегодня Рада рассмотрит ряд законопроектов по энергетике (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, в целом сегодня предполагается рассмотреть большое количество законопроектов, которые касаются вопросов топливно-энергетического комплекса. В частности, это будет и законопроект о рынке электрической энергии Украины.

Также парламент сегодня рассмотрит вопрос назначения внеочередных местных выборов, избрание и увольнение судей.

Кроме того, планируется принять закон о Едином государственном реестре военнообязанных.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября Верховная Рада Украины приняла к рассмотрению подготовленный правительством проект государственного бюджета на 2017 год, который премьер-министр Владимир Гройсман назвал "честным и реалистичным".