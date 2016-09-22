Сегодня Рада рассмотрит ряд законопроектов по энергетике (прямая трансляция)
10:31, 22 сентября 2016Политика
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Сегодня Верховная Рада Украины во втором чтении рассмотрит законопроект о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Сегодня в центре внимания Верховной Рады - энергетические вопросы / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, в целом сегодня предполагается рассмотреть большое количество законопроектов, которые касаются вопросов топливно-энергетического комплекса. В частности, это будет и законопроект о рынке электрической энергии Украины.
Также парламент сегодня рассмотрит вопрос назначения внеочередных местных выборов, избрание и увольнение судей.
Кроме того, планируется принять закон о Едином государственном реестре военнообязанных.
Как сообщал УНИАН, 21 сентября Верховная Рада Украины приняла к рассмотрению подготовленный правительством проект государственного бюджета на 2017 год, который премьер-министр Владимир Гройсман назвал "честным и реалистичным".
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