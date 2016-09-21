Луценко заявляет о намерении внести в Раду изменения в "закон Савченко"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

"Я готов на следующей неделе внести несколько законопроектов, в том числе и об уголовном проступке в новом варианте", - отметил Луценко.

Он также добавил, что принятие закона об уголовных проступках позволит на 3/4 разгрузить бумажную работу следователей. Он пояснил, что речь пойдет о нетяжких преступлениях, за которые предусмотрено наказание два и менее лет лишения свободы. Луценко предлагает такие преступления называть уголовными проступками и упростить их оформление. "Это снимет от 2/3 до 3/4 рутинной работы в райотделах", - подчеркнул генпрокурор.

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Он также добавил, что принятие такого закона ускорит назначение наказания виновному: полицейский задерживает, например, за семейное насилие лицо, заполняет протокол и передает его в суд, где судья будет решать, наказывать ли то или иное лицо. Также Луценко добавил, что такая процедура будет касаться хулиганства и мелких краж. И в целом закон приблизит полицию к суду.

Говоря о «законе Савченко», по которому сейчас массово освобождаются из мест лишения свободы заключенные, Луценко отметил, что он нуждается в изменениях. В частности, по его мнению, закон не должен касаться лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. Луценко подчеркнул, что подобная «закону Савченко» практика - зачисление года наказание за два - существовала в Советском Союзе до 1937 года. «Я бы предлагал вам скорректировать этот закон. Преступления, не имеющие отношения к личности - убийства, изнасилования, тяжкие телесные повреждения, и если человек привлекается за нетяжкие преступления впервые, то этот закон на него может распространяться. А те, кто совершил рецидив, совершил преступление против личности, с моей точки зрения, не должны пользоваться этим законом", - подчеркнул Луценко.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в ноябре 2015 года приняла Закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс относительно совершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания», автором которого была народный депутат Надежда Савченко.

Документ вступил в силу 24 декабря 2015 года.

Согласно «закону Савченко», один день предварительного заключения засчитывается как два дня лишения свободы.

В Генпрокуратуре заявили, что этот закон позволил досрочно выйти на свободу и существенно уменьшить сроки наказания опасным преступникам. В Минюсте заявили, что готовы разработать законопроект о внесении изменений в так называемый «закон Савченко» с тем, чтобы он не распространялся на осужденных за особо тяжкие преступления.

Накануне премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство в ближайшее время представит парламенту предложения об отмене «закона Савченко» или внесении в него изменений.