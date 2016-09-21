Луценко заявляет о намерении внести в Раду изменения в "закон Савченко"

17:17, 21 сентября 2016
Политика
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет о намерении внести на следующей неделе в Верховную Раду несколько законопроектов, среди которых - о введении в Уголовном кодексе понятие «уголовный проступок» и о внесении изменений в так называемый «закон Савченко».

фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

"Я готов на следующей неделе внести несколько законопроектов, в том числе и об уголовном проступке в новом варианте", - отметил Луценко.

Он также добавил, что принятие закона об уголовных проступках позволит на 3/4 разгрузить бумажную работу следователей. Он пояснил, что речь пойдет о нетяжких преступлениях, за которые предусмотрено наказание два и менее лет лишения свободы. Луценко предлагает такие преступления называть уголовными проступками и упростить их оформление. "Это снимет от 2/3 до 3/4 рутинной работы в райотделах", - подчеркнул генпрокурор.

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Он также добавил, что принятие такого закона ускорит назначение наказания виновному: полицейский задерживает, например, за семейное насилие лицо, заполняет протокол и передает его в суд, где судья будет решать, наказывать ли то или иное лицо. Также Луценко добавил, что такая процедура будет касаться хулиганства и мелких краж. И в целом закон приблизит полицию к суду.

Говоря о «законе Савченко», по которому сейчас массово освобождаются из мест лишения свободы заключенные, Луценко отметил, что он нуждается в изменениях. В частности, по его мнению, закон не должен касаться лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. Луценко подчеркнул, что подобная «закону Савченко» практика - зачисление года наказание за два - существовала в Советском Союзе до 1937 года. «Я бы предлагал вам скорректировать этот закон. Преступления, не имеющие отношения к личности - убийства, изнасилования, тяжкие телесные повреждения, и если человек привлекается за нетяжкие преступления впервые, то этот закон на него может распространяться. А те, кто совершил рецидив, совершил преступление против личности, с моей точки зрения, не должны пользоваться этим законом", - подчеркнул Луценко.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в ноябре 2015 года приняла Закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс относительно совершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания», автором которого была народный депутат Надежда Савченко.

Документ вступил в силу 24 декабря 2015 года.

Согласно «закону Савченко», один день предварительного заключения засчитывается как два дня лишения свободы.

В Генпрокуратуре заявили, что этот закон позволил досрочно выйти на свободу и существенно уменьшить сроки наказания опасным преступникам. В Минюсте заявили, что готовы разработать законопроект о внесении изменений в так называемый «закон Савченко» с тем, чтобы он не распространялся на осужденных за особо тяжкие преступления.

Накануне премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство в ближайшее время представит парламенту предложения об отмене «закона Савченко» или внесении в него изменений.

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