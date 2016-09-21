"Відродження" выступает за сохранение спецрежима для небольших аграриев

Об этом во время рассмотрения проекта госбюджета на 2017 год в Верховной Раде заявил руководитель депутатской группы «Партия «Відродження» Виталий Хомутынник.

По его словам, в бюджете на следующий год нет ответа на вопрос, что будет дальше с украинским селом.

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«С 1 января следующего года будет полностью изменена система налогообложения, заберут специальный режим налогообложения для селян. Есть большие сомнения, что деньги, которые закладываются в бюджете на поддержку аграриев на уровне 5,5 млрд, дойдут до тех, кому они действительно нужны. Наша позиция будет заключаться в том, чтобы оставить специальный режим для малых предприятий, определить критерии для этих предприятий», - заявил народный депутат.

Виталий Хомутынник также призвал правительство уточнить прогноз доходов на следующий год, поскольку, по его мнению, он выписан слишком оптимистично.

«3% роста ВВП на фоне того, что никто в правительстве не занимается экономикой, я думаю, что это слишком оптимистичные прогнозы. Есть опасения, что не будет тех 130 млрд грн, которые дополнительно посчитали в бюджете. Тогда мы будем вынуждены пересматривать бюджет в середине следующего года или в конце», - сказал он.

Нардеп отметил позитив в том, что Кабмин подал проект бюджета вовремя, а не стал отзывать документ, как обычно делали предыдущие правительства, и сразу начал работать с комитетами и фракциями.