В случае провала бюджетного процесса следствием должна стать отставка правительства Гройсмана - Хомутынник

Об этом во время заседания Согласительного совета руководителей фракций в парламенте заявил председатель депутатской группы «Партия «Видродження» Виталий Хомутынник.

«Бюджет на 2017 год – это тест для правительства. И провал бюджета будет означать провал деятельности как финансово-экономического блока правительства, так, возможно, и правительства в целом, что повлечет за собой его отставку. Даже предварительный анализ свидетельствует о том, что доходная база проекта Госбюджета на 2017 год рассчитана на завышенных макропоказателях. За счет чего? За счет того, что планируется повышение ВВП на 3%. Мы понимаем, что предыдущее правительство делало такие же фокусы, когда в бюджет закладывались завышенные макроэкономические показатели. Как следствие сегодня государство теряет более 10 миллиардов гривен только за просчеты в макроэкономических показателях, и еще 17 миллиардов гривен за полный провал приватизации. Это приведет к тому, что в этом году бюджет недополучит около 25-30 миллиардов гривен доходов», - пояснил нардеп.

Он также назвал принципиальные позиции в проекте Бюджета на 2017 год, на которых будет настаивать депутатская группа «Партия «Видродження».

«Мы считаем, что увеличение социальных показателей бюджета должна происходить на уровень увеличения инфляционных процессов и роста потребительских цен. Правительство подтверждает то, что потребительские цены выросли за период 2014-2016 года почти на 70%. В то же время заработная плата по этим показателям официальных выросла на 20%. То есть, мы будем требовать, чтобы минимум в 1,5 раза были увеличены пропорционально все социальные расходы. То же самое касается расходов на местные бюджеты, они должны быть обеспечены реальными доходами в полном объеме», - добавил Виталий Хомутынник.