Геращенко рассказала, при каких условиях могут состояться выборы на оккупированной территории

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко во время рабочей сессии четвертого заседания Парламентского комитета Ассоциации Украина — Европейский Союз.

«Украинская сторона настаивает на том, что выборы на оккупированных территориях могут состояться только в ситуации устойчивого мира — не неделю, не две недели, а устойчивого мира, полного разоружения, ибо сегодня на оккупированной территории присутствуют 38 тысяч представителей вооруженных формирований. В какой стране или регионе мира можно проводить выборы, когда там оружия и наемников больше, чем местных жителей уже скоро будет? Когда у нас 400 километров неконтролируемой границы, и именно через эту границу проходит оружие наемников», - подчеркнула Геращенко.

Она отметила, что через неконтролируемую границу проходят так называемые гуманитарные конвои, которые с Украины вывозят заводы, как в годы Второй мировой войны — «полное мародерство государства-агрессора».

Геращенко подчеркнула, что на сегодняшний день Россией и ее наемниками не выполняется ни один из пунктов Минских соглашений, начиная с «режима тишины».

Также она подчеркнула, что Европарламент запрещает своим представителям ехать на Восток. «А как европейская сторона представляет себе работу там международных наблюдателей, а это будут граждане Франции, Германии, Бельгии и других стран, как они будут работать в наблюдательной миссии, если представители Европейского парламента там не могут находиться?», - отметила Геращенко.

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Она отмечает, что на сегодняшний день нельзя говорить об устойчивом мире и поэтому странным является то, что европейская сторона «предлагает украинскому парламенту перейти к голосованию ключевых политических вопросов после того, когда на трех участках линии соприкосновения будет отведена тяжелая техника».

«Что будет происходить на других участках соприкосновения? Ежедневные обстрелы?», - спросила Геращенко, обращаясь к представителям Европарламента.

Она отметила, что наблюдательная миссия ОБСЕ должна работать и на оккупированной территории беспрепятственно, вплоть до границы между Украиной и Россией. При этом напомнила, что на сегодняшний день миссия ОБСЕ такого доступа на оккупированную территорию не имеет.

Геращенко отметила, что Европарламент должен задаться вопросом, почему на оккупированные территории есть доступ для так называемых гуманитарных конвоев России, но нет доступа для Красного Креста, «почему миссия Красного Креста до сих пор не смогла приступить к важной работе по поиску пропавших без вести, а на сегодняшний день в этом списке 500 человек — это гражданские и военные».

Она подчеркнула, что украинская сторона настаивает на том, что вопросы безопасности и гуманитарные вопросы являются первоочередными и «они создают фундамент для перехода к политическим вопросам».