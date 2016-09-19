Командующий ВМС Украины едет в США на симпозиум, где встретится с коллегами из других стран

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Согласно сообщению, 22-й Международный симпозиум командующих ВМС состоится 20-23 сентября в Ньюпорте (Соединенные Штаты Америки).

Уже подтверждено участие около 180 руководителей ВМС и Береговой охраны из более чем 120 стран мира.

Участники мероприятия обсудят текущую ситуацию по безопасности на море в отдельных регионах, международные нормы и стандарты морской безопасности, а также роль кибербезопасности во время проведения совместных морских операций.

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Кроме того, по данным Минобороны, планируется проведение двусторонних встреч командующего украинских ВМС с участниками мероприятия, а именно: с командующими стран Черноморского и Средиземноморского бассейнов с целью обмена мнениями и выяснения позиции сторон относительно перспективных направлений военного сотрудничества Военно-морских сил ВСУ со странами Черноморского региона, в частности, по вопросам повышения региональной безопасности.

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В Минобороны также отметили, что в условиях российской агрессии сотрудничество со странами Черноморского региона рассматривается как дополнительный эффективный механизм, направленный на получение консультативно-совещательной, материально-технической и других видов помощи, а также формирование благоприятной политики в отношении Украины.