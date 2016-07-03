Порошенко назначил нового командующего ВМС Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время торжеств по случаю празднования Дня ВМС сегодня в Одессе.

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«Хочу объявить о своем решении назначить на должность командующего Военно-морских сил ВСУ Воронченко Игоря Александровича», - заявил он.

Кроме того, во время мероприятия был зачитан указ президента Украины о командующем Военно-морскими силами ВСУ. «Назначить генерал-лейтенанта Игоря Воронченка Александровича командующим Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и присвоить ему военное звание вице-адмирала», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, до этого генерал-лейтенант Воронченко был исполняющим обязанности командующего ВМС.