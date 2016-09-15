Группа "Первого декабря" призывает европейцев остерегаться "усталости от Украины"

Об этом говорится в обращении к европейской общественности инициативной группы европейских и украинских политиков, философов и интеллектуалов "Первого декабря".

"«Устать от Украины» и закрыть глаза на преступления России в Украине и вернуться к обычному ведению дел с Кремлем выглядит гадко правдоподобным решением. Но это страшный самообман. Жизнь в Европе изменилась. Одной из главных причин является восстановление внешней агрессии на ценности, смысл и образ европейской жизни. Ни одна попытка спрятаться в собственном доме не вернет прежнего спокойствия", - отмечается в обращении.

Читайте такжеЕвропарламенту предлагают отменить визы для украинцев сразу в целом"В то время, когда Объединенная Европа все-таки пытается найти точку опоры, этим обращением мы, представители различных государств, призываем европейских политиков и общественность найти интеллектуальные и моральные силы, чтобы не допустить так называемой «усталости от Украины» и искушения умиротворения российского агрессора. Эта болезнь будет означать только одно – усталость от самих себя, собственных ценностей, самой идеи братской Европы", - считают авторы.

Они призывают всех "мыслящих людей нашего общего европейского пространства" проявить солидарность и "найти мужество, чтобы выступить против вызовов самоизоляции, ксенофобии и популизма, которые способны растерзать Европу".

"Единственным ориентиром, который может уберечь Европу от ошибок или малодушия, есть нравственный выбор, а следовательно, соблюдение ценностей, которые собственно и сформировали европейскую цивилизацию. Такой этический выбор должен предусматривать предпочтение ценностей свободы и верховенства права над аморальными компромиссами «реальной политики», предпочтение коллективной солидарности и взаимной поддержки вопреки самоизоляции, предпочтение идей построения Объединенной Европы над локальными союзами интересов и амбиций. «Усталость от Украины» – это метафора. Она также касается отношения ко всей остальной Европе, которая, несмотря на географическую близость, остается ментально нераспознанной для близорукого Запада. Многое зависит от самих государств этого региона – от подотчетности и эффективности их властей и зрелости обществ. Но Европе нужно приложить усилия для распознания этих «забытых» народов", - говорится в обращении.