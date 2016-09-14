ЕС и ОБСЕ не будут направлять своих наблюдателей на "выборы" в Госдуму РФ в оккупированном Крыму – Порошенко

Об этом шла речь на встрече президента Украины Петра Порошенко с министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и министром иностранных дел и международного развития Франции Жан-Марком Эро, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

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"Глава государства призвал не признавать легитимность парламентских выборов в России, которые планируют также провести в оккупированном украинском Крыму", - говорится в сообщении. Также Порошенко поблагодарил ОБСЕ и ЕС за решение не направлять своих наблюдателей на выборы на полуостров.

Кроме того, глава государства поблагодарил министров за решение посетить Краматорск и Славянск.