Завтра главы МИД Украины, Германии и Франции поедут на Донбасс

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Киеве на совместном брифинге с главами МИД Германии и Франции Франком Вальтером Штайнмайером и Жан-Марком Эро.

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«Встреча была, как всегда, интересной и содержательной. Завтра мы продолжим нашу работу вместе уже не в Киеве, а на Донбассе», - сказал Климкин.

В свою очередь глава МИД Германии отметил, что «завтра мы будем в Краматорске и Славянске. Там у нас будет возможность встретиться с представителями СММ ОБСЕ».