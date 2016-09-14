Завтра главы МИД Украины, Германии и Франции поедут на Донбасс
18:53, 14 сентября 2016Политика
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Главы министерств иностранных дел Украины, Германии и Франции завтра, 15 сентября, осуществят поездку на Донбасс.
Штайнмайер и Эро поедут на Донбасс / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Киеве на совместном брифинге с главами МИД Германии и Франции Франком Вальтером Штайнмайером и Жан-Марком Эро.
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«Встреча была, как всегда, интересной и содержательной. Завтра мы продолжим нашу работу вместе уже не в Киеве, а на Донбассе», - сказал Климкин.
В свою очередь глава МИД Германии отметил, что «завтра мы будем в Краматорске и Славянске. Там у нас будет возможность встретиться с представителями СММ ОБСЕ».
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