Наша Украина возможность коалиции с регионалами в упор не видит

Народный депутат Ксения ЛЯПИНА (фракция НУ-НС) не исключает, что Верховная Рада может не поддержать изменения к Закону Украины «О государственном бюджете Украины на 2008 год» в части финансирования внеочередных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня в интервью журналистам.

Между тем она добавила, что «саботировать выборы как минимум недемократично». По мнению К.ЛЯПИНОЙ, в случае неприятия изменений в бюджет можно провести решение постановлением правительства о выделении средств, которые дополнительно поступили в бюджет, на финансирование избирательной кампании.

Отвечая на вопрос о возможности создания в новом парламенте коалиции между партией «Народный Союз Наша Украина» и Партией регионов, она подчеркнула, что «мы не видели, не видим и не будем видеть такой коалиции». По словам К.ЛЯПИНОЙ, «мы это доказали не словом, а делом».

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил внеочередные выборы в ВР на 7 декабря.

Сейчас в ВР проходят консультации для согласования пакета законопроектов, необходимых для проведения досрочных выборов.