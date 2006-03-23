У Русланы ”зашкаливает”, поэтому она будет громкоговорителем

Певица Руслана Лыжичко "видит себя нужной в парламентском комитете по евроинтеграции".Об этом она заявила на встрече со студентами в Ужгороде, сообщает пресс-служба блока "Наша Украина". В последние годы я активно создаю "промоушн" Украины в мире. Меня знают во всех посольствах. Я провела пресс-конференцию (причем дважды) в Европарламенте, выступала на мировых экономических форумах", - заявила Лыжичко.

"Поэтому я умею общаться с миром и в дальнейшем буду формировать положительный имидж нашей страны", - добавила она.

По словам Лыжичко, она стремится к большей публичности в работе Верховной Рады. В частности, певица предложила каждому депутату открыть персональный сайт в Интернете.

"Для публичной подотчетности собственной работы, а также для возможности обратной связи с избирателями", - объяснила она.

По словам Лыжичко, ее первые инициативы в законопроектировании будут касаться меценатства и защиты интеллектуальной собственности.

Также певица призвала политических оппонентов не прибегать к иронии по поводу кандидатства в Верховной Раде деятелей спорта или искусства.

"Мой опыт "зашкаливает" в сравнении с некоторыми так называемыми профессиональными оппозиционными политиками. Я уверена, что и в дальнейшем буду приносить Украине незаурядную пользу", - уверила она.

Также Лыжичко заявила, что в парламенте станет рупором украинской молодежи.

Как известно, Руслана Лыжичко идет 5 номером в списке кадидатов в депутаты от блока "Наша Украина".

"Моя позиция – поддерживать команду действующего президента. Сегодня я убеждена, что иного развития страны быть не может", - так певица объяснила свой политический выбор.

Українська правда