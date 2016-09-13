ГПУ возбудила уголовное дело против Авакова - Луценко

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью «24 канала».

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«Я в день получаю (письма) от нескольких десятков человек, в том числе и от господина (главы Центра противодействия коррупции Виталия - УНИАН) Шабунина, по письму которого точно так же возбудил уголовное дело, вы не поверите на кого, на министра внутренних дел Авакова, потому что все одинаковы. Все обращения в ГПУ имеют одинаковый процессуальный статус», - заявил он.