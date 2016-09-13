Посол объяснил возможный выход Украины из ПАСЕ: это не будет означать прекращения участия в Совете Европы

Об этом написал представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

Он отметил, что решение о прекращении участия Украины в ПАСЕ должна принимать исключительно парламентская делегация.

Кроме того, добавил Кулеба, россияне не выполнили ни одного из пунктов резолюций ПАСЕ.

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"Впрочем влиятельная группа членов Ассамблеи готова закрыть на это глаза. Единственный аргумент сторонников возвращения: нам нужен диалог с Россией. Детального объяснения этого аргумента или других аргументов я лично не слышал. Вообще", - говорится в его сообщении.

Посол выразил возмущение тем, что если россияне вернутся, а украинцы выйдут, то сложится абсурдная ситуация, когда агрессор, который наплевал на Совет Европы, будет в Ассамблее, а жертва агрессии, которая активно внедряет стандарты Совета Европы, будет вне ее.

"Прекращение участия в ПАСЕ не означает прекращения участия в СЕ", - пояснил Кулеба.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что украинская сторона может приостановить членство в ПАСЕ, если полномочия делегации РФ будут признаны, несмотря на нелегитимный характер выборов в Госдуму России на территории аннексированного Крыма.