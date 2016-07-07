Одна из найденных на Майдане пуль была выпущена из автомата "беркутовца" Зинченко - экспертиза

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие данные сегодня были исследованы коллегией Соломенского районного суда Киева в ходе судебного заседания.

В частности, такие данные содержатся в дополнительном экспертном заключении от 16 декабря прошлого года.

В свою очередь, обсуждая заключение экспертов, сторона защиты подсудимых “беркутовцев” обратила внимание, что было проведено 8 экспертиз перед этой дополнительной, и ни одна не дала таких результатов.

Кроме того, каждая новая, в отличие от предыдущей, содержала множество ошибок. Адвокаты аргументировали свое сомнение еще и тем, что, как отмечается в тексте заключения, можно увидеть на фотографии, что пуля очень сильно повреждена из-за попадания в какую-то прочную преграду.

“Поэтому мы ставим под сомнение эту экспертизу”, - отметили адвокаты.

Вместе с тем, в ходе судебного заседания была проведена баллистическо-химическая экспертиза изъятого у правоохранителей оружия. В результате в отдельных случаях эксперты пришли к выводу, что найденные на месте происшествия гильзы, остатки пуль, или целые пули могли быть использованы во время событий на Майдане в феврале 2014 года.

Следует отметить, что сторона защиты подсудимых “беркутовцев” выразила свое несогласие с тем, что найденные на верхней баррикаде гильзы 12 калибра принадлежали оружия их подзащитных.

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По мнению адвокатов, сотрудники милиции находились по другую сторону баррикады, а гильзы были найдены на той стороне, которую занимали активисты. И поэтому защита не исключает, что эти гильзы относятся к оружию, которую они начали применять против правоохранителей.

В свою очередь, сторона обвинения отметила, что 8 найденных гильз - патроны, состоящие на вооружении правоохранительных органов.

Также в ходе судебного заседания участники процесса посмотрели одну часть видео расстрела активистов Майдана в феврале 2014 года.

Сейчас в судебном заседании объявлен перерыв до 11.00 12 июля.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура в 2014 году передала в суд уголовное производство экс-«беркутовцев» Александра Зинченко и Павла Аброськина. Их подозревают в убийстве 39 активистов Майдана 20 февраля 2014 года на улице Институтской в центре Киева.

10 февраля 2016 года в ГПУ заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство еще трех экс-«беркутовцев» Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных обязанностей, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.