Более миллиарда долларов от продажи оружия пролетело мимо бюджета?

Значительная сумма средств от продажи оружия Украиной не поступила на счета государственного бюджета и Министерства обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию незаконных поставок оружия и военной техники в Грузию Валерий КОНОВАЛЮК.

«Комиссия получила данные госказначейства, которая четко свидетельствуют, что значительная часть тех средств, которые Украина должна была получить от продажи оружия, осталась вне счетов госбюджета и Минобороны», - сказал В.КОНОВАЛЮК.

Он отметил, что, по подсчетам комиссии, за три последних года Украина продала оружия на сумму 2 млрд. долларов, тогда как в госбюджет поступило 840 млн. грн.

В.КОНОВАЛЮК сообщил, что ВСК подготовила запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить эти факты и выяснить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела.

Как сказал В.КОНОВАЛЮК, сейчас Контрольно-ревизионное управление проводит проверку деятельности «Укрспецэкспорта», и результаты будут известны 6 ноября.

В то же время, по его словам, в комиссии есть данные, что 22 сентября этого года под видом гуманитарного груза из морских портов Украины в Батуми (Грузия) были поставлены боеприпасы к артиллерийской системе.

В.КОНОВАЛЮК отметил, что ВСК просит Государственную пограничную службу обнародовать информацию о таком грузе.