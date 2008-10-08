Регионалы уже выучили «лекцию» Ющенко наизусть

Первый заместитель руководителя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ утверждает, что Секретариат Президент распространил «неправдивую информацию» о согласии всех лидеров фракций с главой государства Виктором ЮЩЕНКО по поводу необходимости проведения досрочных выборов Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ сказал в интервью журналистам.

По его словам, реакция лидеров фракций «отнюдь была не единодушной». Депутат подчеркнул, что на консультациях была прослушана «часовая лекция В.ЮЩЕНКО о ситуации, которая сложилась в стране и которую он читает на телевидении, и мы ее выучили уже наизусть».

А.ЕФРЕМОВ добавил, что В.ЮЩЕНКО после этого констатировал факт, что коалиции нет, поэтому он имеет право подписать указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

Депутат подчеркнул, что сегодня на встрече с председателем ВР Арсением ЯЦЕНЮКОМ лидеры фракций высказались по поводу распространения такой информации Секретариатом Президента Украины, поскольку она не соответствует действительности.

Говоря о времени подписания указа Президента о роспуске парламента, А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что это может быть «в любой момент», поскольку у Президента Украины есть все юридические основания для издания такого указа.

Говоря о необходимости внесения изменения в законодательство Украины по поводу изменений в бюджет в части выделения средств на проведение выборов, он подчеркнул, что это нужно делать только после подписания Президентом указа о роспуске парламента.

По словам А.ЕФРЕМОВА, выход из этой ситуации есть, поскольку в указе можно предусмотреть, что он подписан, но будет опубликован после того как парламент примет изменения в закон о выборах, внесет изменения в бюджет на 2008 год и четко в изменениях к законодательству определит, «что такое коалиция и что такое оппозиция».

Отвечая на вопрос, возможно ли, что указ все-таки не выйдет, и исчерпаны ли все возможности для создания коалиции, А.ЕФРЕМОВ ответил: «Если ситуация будет доведена до абсурда, и депутаты увидят, что в этой ситуации нужно просто спасать государство, то, я думаю, что могут быть и другие конфигурации».

Как сообщал УНИАН, сегодня в Секретарите Президента состоялись консультации главы государства с руководством парламента и лидерами фракций по поводу роспуска ВР VI созыва.

После консультаций пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА заявила, что все участники консультаций высказались за проведение досрочных парламентских выборов.

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО сообщил, что фракция Блока Юлии Тимошенко не поддерживает намерение Президента Украины В.ЮЩЕНКО объявить проведение досрочных выборов в Верховную Раду.