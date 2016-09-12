В ЕП исключают связи с новой Госдумой, которые могут подорвать политику непризнания аннексии Крыма

Так прокомментировал собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе позицию Европейского парламента и его президента Мартина Шульца в отношении предстоящих выборов в Госдуму РФ, которые также пройдут в незаконно аннексированном Крыму, пресс-секретарь Шульца Джакомо Фассина (Giacomo Fassina).

«Позиция Европарламента и его президента относительно незаконной аннексии Крыма не изменилась. ЕП неоднократно заявлял о своей приверженности политике непризнания незаконной аннексии, последний раз – в резолюции от 12 мая 2016 года. Европарламент также всегда решительно заявлял о своей твердой приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Таким образом, Европейский парламент не имеет никакого плана проведения мероприятий, которые могут идти вразрез с его политикой непризнания», - заявил Фассина.

Он также сообщил, что Европарламент не получал приглашения наблюдать за парламентскими выборами в России. «Никакой официальной наблюдательной миссии в стране от ЕП не будет», - сказал Фассина.

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Как сообщал УНИАН, 18 сентября должны состояться выборы в Государственную думу Российской Федерации. Избирательная кампания продолжается и на территории Крыма, аннексированного Россией весной 2014 года. В день выборов РФ намерена в своих диппредставительствах в Киеве, Львове, Одессе и Харькове открыть четыре избирательных участка.

10 сентября президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел Павлу Климкину уведомить власти РФ о невозможности проведения выборов в Госдуму России на территории Украины.

Министерство иностранных дел РФ выразило протест по поводу намерения провести выборы во временно оккупированных Автономной Республике Крым и Севастополе.

Также в МИД заявили, что в связи с этим проведение выборов в помещениях дипломатических и консульских представительств России является невозможным.

В МИД отметили, что голосование в российских диппредставительствах возможно исключительно после отказа от проведения выборов на оккупированных территориях Украины, а также после исключения из списков кандидатов в депутаты, выдвинутых российскими партиями, включенных в региональные группы, которые охватывают временно оккупированные территории Украины.