Литвин говорит, что Зварич события в Украине видит сквозь доллары

Лидер фракции блока своего имени Владимир ЛИТВИН отвергает обвинения в том, что именно позиция его политической силы мешает созданию коалиции «трех».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня в интервью журналистам.

По его словам, в вопросе создания коалиции Блок Юлии Тимошенко и блок «Наша Украина – Народная самооборона» должны сначала разобраться между собой.

«Сначала разберитесь между собой, выясните отношения, откажитесь от ультиматумов и поймите, что никто никому не будет диктовать никаких условий», - сказал В.ЛИТВИН.

Он отметил, что попытка переложить вину с больной головы на здоровую «не пройдет».

В.ЛИТВИН опроверг заявление члена фракции НУ-НС Романа ЗВАРИЧА о якобы претензиях фракции Блока Литвина на какие-то должности.

«Это ни что иное, как свидетельство того, что у этих людей никоим образом не привился дух и ощущение Украины. Они видят события, происходящие в Украине, сквозь призму доллара», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 октября, член фракции "Наша Украина – Народная самооборона" Роман ЗВАРИЧ заявил, что к нему обращался лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО с предложением избрать В.ЛИТВИНА председателем Верховной Рады и таким образом обеспечить деятельность коалиции в составе трех фракций.

Р.ЗВАРИЧ отметил, что из этого можно сделать вывод, что единственной преградой для возвращения Блока Литвина в переговорный процесс является именно должность спикера.

«Но я сказал, что это смешно, это не подход, который нас устраивает. Повторяю, мы хотим знать, какие будут принципиальные позиции, на которых будет работать коалиция, а начинать, кто будет в каком кресле сидеть – это не наш подход», - сказал он.