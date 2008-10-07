Луценко шантажирует Кириленко: если не он, то кто-то из замов

Лидер гражданского движения “Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО не исключает, что на заседании фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, которое проходит в эти минуты, будет принято решение о возобновлении коалиции с Блоком Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО сказал сегодня на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что если этот вопрос на голосование не поставит лидер фракции Вячеслав КИРИЛЕНКО, то это сделают его заместители.

“В случае отказа В.КИРИЛЕНКО поставить хоть раз вопрос на голосование, это сделают его заместители – или СТЕЦЬКИВ, или ТАРАСЮК, или другие коллеги, у которых есть ответственность перед страной”, - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

Он также заявил, что сейчас не считает себя членом команды Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что возглавляет «Народную самооборону», которая делегировала его в парламент, а потом – в правительство.

«Я буду работать министром внутренних дел до тех пор, пока большинство парламента не изменит свою точку зрения. Не считаю геройством покидать должность для того, чтобы на это место пришли авантюристы, которые заварили кашу на всю страну», - подчеркнул он.