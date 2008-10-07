Пираты снизили сумму выкупа за судно с украинскими танками

Сомалийские пираты, захватившие в конце сентября судно "Фаина", перевозившее танки Т-72, проданные Украиной в одну из африканских стран, снизили сумму требуемого за корабль выкупа в два с половиной раза, сообщает AP. Теперь бандиты хотят получить за судно 8 миллионов долларов, в то время как ранее они требовали выплаты 20 миллионов.

О новой сумме выкупа агентству рассказал некто Джама Аден, представившийся представителем пиратов. Корреспонденты Associated Press подчеркивают, что обычно с ними от имени бандитов говорили другие люди, и не понятно, имел ли Аден полномочия говорить от имени захвативших "Фаину" пиратов. Аден поднял трубку, когда журналисты пытались дозвониться до Сугула Али, ранее общавшегося с прессой от имени пиратов. Джама Аден заявил, что Али не может подойти к телефону и рассказал о сумме выкупа сам.

В настоящее время "Фаина" окружена 6 американскими военными кораблями. К судну с оружием также следует российский корабль (скорее всего, речь идет о "Неустрашимом", этот корабль ВМФ России отправило к побережью Сомали 24 сентября).

Судно "Фаина", на борту которого, помимо танков, находится и другое вооружение, было захвачено у побережья Сомали 25 сентября 2008 года.

Лента.ру